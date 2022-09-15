多60廈納強檢名單　沙田御龍山及將軍澳慧安園上榜

再增60個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單。政府今日(15日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該個地方的人士，須於明日至後日(16日至17日)期間進行病毒檢測。

另外，截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約96%預約名額。政府明日位於南區石排灣邨的流動採樣站將延長服務日期至本周六。

涉及多宗病例的地點如下：

1.將軍澳廣明苑廣盈閣

2.屯門欣田邨悅田樓

3.大埔運頭塘邨運臨樓

4.柴灣漁灣邨漁進樓

5.將軍澳日出康城LP6 5座

6.大圍豐盛苑華盛閣

7.上水天平邨天明樓

8.上水清河邨清譽樓及清譽樓附翼

9.牛頭角彩福邨彩和樓

10.馬鞍山恆安邨恆日樓

11.大埔寶雅苑家和閣

12.元朗屏欣苑屏彥閣

13.鑽石山星河明居E座

14.火炭禾上墩街18號彩禾苑

15.馬鞍山錦豐苑錦蕙閣

16.鑽石山龍蟠苑龍璣閣

17.天水圍天頌苑頌畫閣

18.青衣長安邨安海樓

19.屯門友愛邨愛明樓1座

20.將軍澳都會駅城中駅7座

21.荃灣綠楊新邨P座

22.沙田御龍山8座

23.粉嶺山麗苑松山閣

24.荃灣麗城花園2期2座

25.天水圍天慈邨慈心樓

26.將軍澳欣明苑欣松閣

27.天水圍天晴邨晴滿樓

28.將軍澳慧安園2座

29.慈雲山慈正邨正旭樓

30.沙田沙角邨金鶯樓

31.筲箕灣耀興道63號東霖苑

32.東涌映灣園聽濤軒16座

33.牛池灣彩輝邨彩葉樓

34.香港仔石排灣邨碧朗樓

35.粉嶺暉明邨昇暉樓

36.將軍澳維景灣畔17座

37.將軍澳日出康城領峯6座(左翼及右翼)

38.鰂魚涌康怡花園Q2座

39.東涌逸東二邨美逸樓

40.鴨脷洲海怡半島怡暉閣

41.藍田康華苑頌康閣

42.西灣河嘉亨灣2座

43.秀茂坪曉麗苑曉順閣

44.沙田新田圍邨欣圍樓

45.東涌富東邨東盛樓

46.藍田德田邨德樂樓

47.將軍澳海悅豪園2座

48.土瓜灣馬頭角道28號金都豪苑

49.葵涌石籬二邨石偉樓

50.將軍澳景林邨景楠樓

51.鰂魚涌康怡花園E1及E2座

52.鴨脷洲海怡半島海寧閣

53.馬鞍山銀湖‧天峰7座

54.大圍美城苑暉城閣

55.柴灣杏花邨25座

56.觀塘安達邨愛達樓

57.葵涌寧峰苑晴峰閣

58.柴灣康民街3號灣景園

59.東涌裕東苑賀東閣

60.天水圍嘉湖山莊美湖居6座