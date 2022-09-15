政Whats噏：討論單軌列車政府屢缺席 　區議員揚言發最後通牒

政府早於2009年提出「啟德環保連接系統」計劃，討論喺啟德、九龍灣、觀塘周邊實施單軌鐵路，但2020年政府擱置該計劃。九龍城交通及運輸委員會今日(15日)開會，促請政府重啟連接觀塘嘅啟德單軌項目，但土木工程拓展署並未有派人出席。區議員張景勛話，啟德面臨交通擠塞，新嘅水上的士只係觀光用途，並非用於惠及居民，到時啟德有大型活動，恐怕屆時造成更嚴重嘅交通問題。佢促請政府部門下次會議派員出席，否則將會聯同議員向政策局追數。

會議上，區議會主席何顯明話，單軌在於循環線、多車卡，可以迅速將市民送去各地鐵出入口，加強接駁用途，希望政府考慮。區議員左滙雄直言，單軌列車有需求，政府唔可以話因為成本問題，就將十年研究計劃胎死腹中，認為成本有問題應該諗辦法降低成本，向市民提供折衷方案，而非直接放棄十年嘅時間同資源。

提出議案嘅張景勛引述政府表示，啟德郵輪碼頭提供水上的士，但佢認為水上的士只係觀光用途。先唔講水上的士喺疫情期間停駛，就算平日頭班船都只係早上11點，已經錯過返工時間，未能便利居民。佢又估計如果啟德有大型盛事，嚟參觀同遊玩嘅市民將數以萬計，單單靠水上的士、附近嘅巴士路線、港鐵等根本難以疏導，促請政府重新考慮單軌方案。

之不過，土木署未有派員出席該次會議。張景勛直言已經唔係第一次，下次交通及運輸委員會續會嘅時候，將會再討論呢個議題，希望屆時政府派員出席，揚言如果都係唔見影嘅話，將會聯同議員向政策局局長追數咁話喇。對於有議員曾經提出單軌鐵路避開觀塘區等技術難點，即由九龍灣連接至郵輪碼頭，張景勛認為單軌本就為疏導啟德以及觀塘嘅交通問題，需堅持連接到觀塘，甚至乎連接埋牛頭角一帶。