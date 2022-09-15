淋巴癌復發移植骨髓　六旬婦展第二人生　醫生指機會僅萬分一

尋找到合適的骨髓移植，對患血癌的病人來說，機會非常渺茫。淋巴癌患者譚女士於2017年急需找到骨髓移植，幸運地成功配對到骨髓完全脗合的捐贈者，翌年接受移植手術，為她迎來第二人生。手術後4年，至今日(15日)譚女士首次與捐髓者陳先生見面，表達感激之情。紅十字會輸血服務中心行政及醫務總監李卓廣醫生表示，找到完全脗合的無血緣捐髓者只有萬分之一機會，希望更多年輕人登記捐骨髓，讓病人有重生機會。

今年60歲的骨髓移植康復者譚女士，於2013年罹患濾胞性淋巴瘤病，屬淋巴癌一種，並一直有接受化療，惟於2017年癌病復發，急需骨髓移植。但由於尋找合適的骨髓捐贈者不易，捐贈骨髓的關鍵是白血球組織型是否脗合，白血球的組織血型，主要分為A、B、C及DR八組。雙方的白血球組織型必須高度或完全脗合，才能夠捐贈。親生兄弟姊妹的骨髓有四分之一機會脗合，可惜譚的兩位胞姊都不脗合。故需在無血緣捐髓者之中尋找完全脗合，機會大概只有萬分之一，可謂非常渺茫，但幸運地，捐髓者陳先生的骨髓與譚女士完全脗合。今年30歲的陳先生為恒常捐血者，於19歲開始捐血，並於23歲時更登記成為骨髓捐贈者。陳表示收到電話指有骨髓脗合的病人時，感到很興奮，認為是萬中無一的機會，他曾與家人商討，雖然他們不太了解其過程及風險，有些少擔心，但仍非常支持陳捐贈骨髓，希望救人一命。

譚女士表示，術後頭半年經常要出入醫院，眼睛及皮膚都曾出現排斥反應，不過隨着時間已逐漸減少。她花了1年半時間來康復，雖然現時體力仍不及手術之前，不過都復原得八八九九，已可回復正常生活。根據紅十字會資料，截至2022年8月，本港已有逾16萬人登記成為志願骨髓捐贈者，並成功為1,122位本地及129位海外病人提供合適的造血幹細胞作移植治療，中心呼籲市民積極響應9月17日的「世界骨髓捐贈者日」，登記成為志願者，增加病人找到脗合捐髓者的機會。