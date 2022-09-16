電話騙案不絕　內地生被呃做「特務」　八旬婦險失380萬元

電話騙案不時發生，騙徒男女老幼都不放過。一名內地生於今年9月遇到「假冒官員」的電話騙案，幸好其戶口存款已所剩不多，騙徒隨即變陣，招攬他做「特務」，「為國家辦事」，陪一名81歲老婦去買電話，其實該老婦亦受到同一詐騙集團欺騙。幸好內地生在同學提醒下，懷疑自己遇電騙，透過警方「港漂報案室微信群組」報案，東九龍總區防止罪案辦公室及時阻止騙案發生，老婦的380萬元存款保不失。

內地來港升學的大專生潘同學指，本月初收到陌生人來電，對方自稱本港衞生署職員，指稱潘違防疫規例，之後轉駁到自稱「內地公安」的騙徒，「公安」稱其個人資料遭盜用，為協助調查，着他交出銀行卡資料。騙徒疑見銀行戶口內錢不多，遂要求潘「為國家辦事」，陪同另一名「犯案嫌疑人」陳婆婆到旺角買電話。陳婆婆則於今年6月接觸到同一個詐騙集團，她憶述，當聽到「公安」指她犯刑事案，害怕得差點暈倒。直至本月，騙徒要求她買一部手提電話以方便調查，又指會派在港人員陪她去，即上述的受害人潘同學。

幸好，潘之後向姓魏同學透露事件，而已加入「港漂報案室微信群組」的魏同學，記得曾在群組看過類似騙案手法，懷疑潘遇騙案，邀請潘加入該群組報案。負責管理該群組的東九龍總區防止罪案組曾子陽警員表示，於9月8日晚上9時許收到該報案，人員隨即到潘同學及陳婆婆住處，確定2人安全。當得悉陳婆婆曾向騙徒披露銀行戶口資料，即時凍結該戶口，故事件中兩人均無損失。「港漂報案室微信群組」於2021年12月建立，至今接獲5宗假冒官員電話騙案，涉款約800萬元，單一涉款最多案件正正就是潘同學與陳婆婆案。