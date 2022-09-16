來往市區車路塌陷　村民徒步半個鐘進出　觀音山村恐成孤島

觀音山村位於沙田與黃大仙交界的觀音山上，除私家車及的士可抵達外，村民出入主要依賴來往觀音山花園與黃大仙的村巴。有讀者向東網投訴，稱周三晚(14日)8時許，來往觀音山村及市區的主要車路突出現路陷，村巴或所有大型車輛均無法駛進，村民出入嚴重受阻，恐成孤島，「有人要由村內徒步行30多分鐘到涉事位置，再轉村巴前往市區」。有政府部門的工作人員昨(15日)早有到場處理，但未有交代地陷原因及明確修復期。村民質疑，涉事路段大約在2至3年前才重新完成鋪路，相關部門亦有一直跟進維修，為何當局不知或有路陷潛在風險。

民政事務總署獲悉事件後，由沙田民政事務處於昨早派員到現場視察，並即時安排承建商進行緊急維修工程，有關維修工程現已完成，承建商將到相關路段作進一步跟進檢查。警方昨表示，在周三晚上約8時30分接獲報案，指觀坪路近觀音山村發生路陷。東九龍交通部人員接報到場，發現行車路有一個洞，面積約0.5米乘0.5米，事件中無人受傷或財物損毀，人員其後聯絡相關部門跟進及處理。

村民陳小姐稱，前日晚上8時半突然收到村長於村內群組發出的信息，稱在通往觀音山的主要道路出現裂痕及有地陷發生，並已即時報警求助，警方接報並到現場處理，期後將涉事路段圍封。她指，由於該路段是一條作為來往觀音山村、觀音山花園、崗背村至市區的主要通道，故大部分能來往村內的交通工具，如私家車、的士，以及村巴均無法進出，村民出入嚴重受阻，觀音山村恐成孤島。有村民選擇改以徒步形式，從村內行至地陷位置，再轉乘村巴或其他交通工具，不過陳坦言「至少亦需約30分鐘步程，若步行往市區如彩虹、黃大仙一帶更需2個多小時。」

直至昨早10時，民政事務處派員到場作出調查及處理，不過工作人員未有交代地陷原因，以及明確的修復時間，直至下午1時多，經工作人員審視現場情況後，縮窄圍封範圍，讓小型車輛進出，直至5時村巴恢復通車。惟陳仍關注涉事路段，何時能完成修復。她表示，約在2至3年前路政署才將該涉事路段重新完成鋪路，水務署亦有一直作斜坡檢查維修，故此質疑有關部門未能預先得知會有路陷的潛在風險，擔憂同路段的其他位置，或會再次在毫無先兆下發生地陷，勢嚴重威脅村民生命財產安全。