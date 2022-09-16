東方日報A1：賭波欠360萬輸命　兩煞撕票棄屍打鼓嶺

欠款360萬元包括賭債的中年無業漢，上周一被人帶走後失聯，其妻當日接獲聲稱其丈夫遭綁架及勒索短訊及電話後報警。警方追查10日後，相信事主已經遇害，同時鎖定疑犯身份。至本周三在粉嶺拘捕兩男，翌日掩至打鼓嶺一處山邊草叢起出事主屍體，頭及雙手被膠布綑綁，胸部有刺傷的傷口，初步相信已死去8至10日。兩名疑兇已被暫控一項謀殺罪，並於今日提堂。香港淪為治安危城，市民人心惶惶。

慘死事主姓張（51歲），無業，另有指他從商，業務甚多且涉及不同範疇。據悉，張熱愛足球及賭波，疑因賭波欠債。上周一警方接獲事主妻子報案，指事主當日午膳後失聯。至傍晚，她接獲不明來歷人士的電話及短訊，聲稱其丈夫遭綁架，要求她代夫償還360萬元債務，她因多番未能與丈夫聯絡，當晚報警求助。新界北總區重案組追查10日後，相信事主已遇害，翻查大量「天眼」錄影片段後，鎖定疑犯身份。

本周三警方在粉嶺聯和墟和豐街一餐廳內，拘捕兩名俱姓陳（29及64歲）的本地男子，他們報稱無業，彼此為村民關係，其中一人與事主為朋友。警方經盤問疑犯後，得悉事主已被埋屍，遂於昨早約11時，掩至打鼓嶺坪原路近大王爺廟，於對開約30米的山邊草叢、在距離地面約30厘米深的地方，挖出事主的屍體。

屍體被發現時被一層水泥掩蓋，最上面則鋪上沙泥，法醫經初步檢驗，證實事主頭部，包括眼、耳、口、鼻及雙手均被膠布綑綁，左胸有一道硬物刺傷的傷口，估計死去約8至10日，死因有待驗屍確定。

警方表示，事主失聯當日，3人登上其中一名疑犯的車輛；在同日下午2至3時，該車輛在事主遇害的地點多次出現。根據法醫評估，相信與事主的死亡時間脗合。初步調查顯示，相信事主因債務問題，失聯當日被人帶到大王爺廟附近交涉，期間遭人以利器襲擊死亡後被埋屍。事後，有人藉機向事主家人勒索金錢。

此外，警方曾在坪洋村一帶搜查，手持事主相片挨家逐戶向村民追查事主下落，政府飛行服務隊直升機曾奉召協助搜索。期間，警方懷疑村內一幢三層高的村屋與案有關，多名鑑證科人員曾到場搜證，警員同時到村公所及附近一間村屋調查。政府化驗所人員其後到場搜證，事主多名親友到場了解，其中胞弟神情哀傷坐在路旁。昨午4時許，仵工把事主遺體舁送殮房。

昨午5時許警方押解一名身材肥胖的疑犯到聯和墟和豐街，在一間餐廳對面重組案情，期間他指向一間遊戲機中心，逗留約5分鐘登車離去。未幾，另一名身材瘦削的疑犯亦被押至和豐街現場。至晚上近7時，身材肥胖的疑犯被押至埋屍地點，警方以一個道具公仔及一把紙刀協助重組案情。稍後，另一疑犯同被押至上址調查。兩名疑犯其後被暫控一項謀殺罪，案件今日在粉嶺裁判法院提堂。至於案件是否涉及其他人、涉及債務的金額及種類等，仍待調查。

據餐廳姓孫經理透露，兩名疑犯被捕時與兩女子圍坐食早餐，遇害事主亦為餐廳熟客，開業4年來一直光顧。其中一名疑犯相信為聯和墟的「放數佬」，疑犯與事主絕少同一時間光顧餐廳，事主多數下午前來，對方則主要早上光顧。

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