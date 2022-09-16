何文田「鳳凰木」倒塌　專家指疑因鋪路掘地傷及樹根

何文田今日(16日)發生塌樹事件擊傷司機。環保組織長春社樹木專家蘇國賢事後趕抵現場，並視察塌樹情況。據其觀察，塌下的約10米高鳳凰木生長結構及外表均無問題，惟樹幹位置有細小懷疑白蟻蛀洞，樹根位置有小量菇菌生長，底部有腐爛情況。蘇形容，倒塌大樹的樹根較幼，而且抓地位置較淺，令樹木失去足夠支撐，加上大樹本身有輕微傾斜，相信是其塌下主因。

蘇指出，附近街頭早前亦曾有另一棵大樹塌下，樹幹同樣出現白蟻蛀蝕情況，不排除附近進行地底公共設施架設、鋪地磚等掘路工程期間，曾意外將樹根切斷，雖然當時大樹並無即時倒塌，但樹木傷害會逐漸積累，不代表沒有塌下風險，加上附近一帶車流較多，一旦再次發生塌樹事件，所造成傷害可大可小。

蘇建議政府將涉事大樹樹頭帶走，深入研究其塌下原因，並對現時路面樹木進行風險評估，透過微鑽阻力儀等儀器，分析樹木內部健康情況，而日後進行植樹規劃時，亦應盡量與地底公共設施分開，減小堀路期間傷及樹根的情況，並留有足夠空間供根部生長。而市民一旦發現都市樹木健康有異，亦可透過致電1823等渠道，通知政府作跟進檢查。