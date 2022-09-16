李宇軒認串黎智英Mark Simon勾結外國　押待黎案審結後判刑

偷越邊境12名香港人蛇之一的李宇軒，連同律師助理陳梓華，被控串謀壹傳媒黎智英、黎智英的助理Mark Herman Simon等人勾結外國勢力危害國家安全。2人在去年8月已認罪，案件今天（16日）再在高院原訟庭提訊。法官李運騰表示，涉及黎智英及蘋果日報的案件會在12月1日開審，預計在明年1月中結束。他打算留待該案審結後，才就本案的2名被告判刑。惟黎智英案會否如期審結仍是未知之數，故先將本案暫時押後至2023年1月12日提訊，若屆時黎智英案仍未完結，法庭會書面通知與訟各方，再押後聆訊日期。

30歲被告李宇軒、29歲被告陳梓華各承認1項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案情指，一個名為「重光團隊」的組織於2019年8月成立，其目標是包括要求外國對中國及港府實施制裁、封鎖及敵對行動。李宇軒及劉祖迪表面上是組織的核心成員，其實是黎智英及Mark Simon在幕後控制和提供資金。在黎及Mark Simon指引下，李、劉、陳一直與美國、英國及日本的政治保持緊密聯繫，黎和Mark Simon還會讓「重光團隊」免費在《蘋果日報》宣傳及免費使用該報的圖片。

案件編號：HCCC147/2021