港大病毒即時繁殖率跌破1　每名病患傳染少於1人　疫情有望受控

第5波疫情重上高峰後有緩和迹象，繼本港單日確診數字由萬宗回落至8,000宗的水平外，世衞也表示疫情結束在望，全球正處於戰勝新冠疫情的最佳時機。東網記者今日(16日)發現，作為疫情走勢指標之一的港大即時有效繁殖率，由8月中旬的1.3，回落至低於1的水平，本月7日錄得的最新數據為0.98。這意味一名新冠患者，由可傳染予多於一人，現時平均已傳染少於1人。換言之，本港疫情或已處於下跌趨勢。

根據港大的解釋，即時有效繁殖率代表病毒在指定時間的實際傳播率，反映在實施防疫干預措施下，一個患者實際上平均傳染多少個人。

東網記者翻查港大公共衞生學院的網頁所見，相關繁殖率於7月中曾達到1.5，當時一名疫患可傳播予1.5人；而最新的數字已跌破1，錄得0.98，代表已可控制確診數字上升。衞生署亦曾在疫情記者會上解釋，即時有效繁殖率與確診數字有關連。假如該繁殖率有急升趨勢，只要即時繁殖率少於1，整體確診數字也會下跌。