海關追查販毒案線索　拘3人涉洗黑錢　包括兩綜援漢

香港海關於今年5月偵破一宗8,600萬港元販毒案，當時檢獲約64萬現金，並以涉嫌「洗黑錢」拘捕1名男子。海關有組織罪案調查科財富調查組展開跟進調查，透過追蹤資金往來，再鎖定另外兩名男子，涉嫌透過投注戶口、個人銀行戶口、電子錢包、找換店等方式處理約433萬港元販毒得益，並於本周二、三(9月13及14日)展開行動，拘捕該兩名目標男子，並在藍田一個住宅單位，檢獲與案有關的2部手提電話及銀行文件。

涉洗黑錢的3名被捕男子(44至63歲)，過去5年收入均低於20萬港元，更有兩人持續領取綜援，惟他們名下戶口自2016年1月起，至今年5月期間卻有約433萬港元資金往來，情況與各人財務狀況明顥不符。其中61歲被捕男子的投注戶口內，曾存入逾180萬港元存款，惟當中只有小部分用作投注，大部分資金其後以現金方式提走，海關相信有人將來歷不明的黑錢，混入個人投注戶口，以掩飾資金來源及去向。

此外，44歲被捕男子的個人銀行及電子錢包內，亦有逾2,800宗、來自逾300個第三者戶口的轉帳，相關資金亦於短時間或即日提走，情況相當可疑。海關相信被捕3名男子互相認識，其中63歲被捕男子便曾透過找換店，匯款至另一被捕男子戶口，顯示他們持續互相轉移犯罪得益。海關已凍結3人合共72萬港元資產，稍後將尋求律政司意見，並向法庭申請沒收，關員正追查各中背景及資金流向，不排除有更多人被捕。