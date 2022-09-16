內地網上學習樂器平台倒閉　港33名家長損失共85萬元

逾兩年的疫情，大大改變了人的生活模式，就連學習樂器亦可透過無界限的網上教授，但卻衍生了一旦學習機構倒閉，難以跨境追討學費的問題。立法會議員鄧家彪今日(16日)透過視像會議，與多名本港家長參加了內地「樂器陪練平台」倒閉一事展開商議，暫時收到33宗相關求助個案，事主損失金額合共76萬元人民幣(折合約85萬港元)。

家長徐小姐指，香港實體學習樂器的學費負擔較重，於是在2019年透過班主任介紹，於內地樂器陪練平台「VIP陪練」為兒子報樂器陪練課程。她指，3年間一共在平台花費約3.4萬元人民幣，但7月停課後，仍然有約1.5萬元人民幣的課時未使用。另有家長指，看到平台有鋼琴家郎朗代言，覺得形象正面，所以在平台花了2萬多元人民幣，為小朋友報讀課程，不久卻遇上平台就倒閉。

鄧家彪指，疫情改變了很多學生的學習模式，但香港電子商務發展仍然沒有如內地般普及，而且「VIP陪練」為跨境電子商品服務，較難處理，他促請政府與內地設立法規及調解方式，以跟進事件。他提醒家長，避免大額購買境外電子商務平台的套餐。