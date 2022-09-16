高院判警方不展示編號違人權法　警上訴獲准加新證據

於2019年6月12日在金鐘被警方槍傷右眼的教師楊子俊、及多名報稱被警察毆打的人士與記者團體早前申請司法覆核，質疑警員在執勤時不展示警員編號。高院原訟庭於前年底裁定部分申請人勝訴，指警方以行動呼號及編碼取代展示警員編號是違反《人權法》。惟警方不服裁決向上訴庭提出上訴，並於7個月後要求入新證據，以澄清用行動呼號及編碼亦可有效運作。上訴庭今天（16日）頒下判詞，准許警方加入部分新證據。

時任原訟庭法官周家明在2020年11月分別裁定司法覆核申請人楊子俊、陳恭信、魯湛思、吳康聯，以及一個記者團體勝訴。警方於同年12月提出上訴，但至2021年7月才向上訴庭要求加入新證據，並存入多份相關誓章。該些新證據包括警方如何採取措施，確保以行動呼號及編碼取代展示警員編號的制度有效運作，及要求加入投訴警察課就投訴未能辨識肇事警員身份的最新數據。

上訴庭今天於判詞指，若能證明警方如何執行有關使用行動呼號及編碼的制度，足以左右原審的裁決，而相關的新證據正可有助了解該新設的制度是否有效，因此准許在上訴時加入。至於投訴警察課的數據方面，上訴庭認為與覆核案無關，且不會影響裁決，故拒絕批准警方加入該些數據。

案件編號：CACV 644-646/2020