新世界維港泳成功續辦　設1500個名額　明日起接受網上報名

今屆「新世界維港泳」是疫情下第二度舉辦，將於下月23日早上舉行，賽道由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，以尖沙咀星光大道為終點，參賽名額共1,500 個，將於明日(17日)上午11時起接受網上報名，至下周五(23日)截止。

今屆賽事續分為「競賽組」和「優悠組」，為確保泳手安全，「競賽組」泳手報名需通過水試或持有其他認可成績，成績最快的首50名男女泳手將可參賽。「優悠組」若報名人數超出參賽名額，大會將會抽籤，並於本月28日公布抽籤結果及水試名單。中籤泳手須於下月初參與水試，水試結果及參賽名單將於下月10日公布。

泳手必須符合「疫苗通行證」(「藍碼」)實施的相關要求，有關接種疫苗要求的詳情將以政府的最新指引為準。領取選手包當日，即活動舉行前48小時內，入圍參賽者須接受由主辦單位為泳手免費安排政府認可之核酸檢測，並取得無染疫結果，泳手亦須遞交電子健康申報表；比賽當天，泳手及工作人員到達賽事場地前，必須自行進行快速抗原測試，並獲得無染疫結果方可進入比賽區域；所有入場人士在比賽當日，須使用「安心出行」手機應用程式進入會場。