政府限互委會年內解散　組織斥黑箱作業　促召開公聽會

被視為基層發聲代表的屋邨互助委員會，早前被政府通知最遲需於明年1月前解散。有組織不滿政府零民意諮詢，屬黑箱作業，繼早前發起聯署行動及問卷調查後，今日(16日)到立法會申訴部向議員反映訴求，要求在民政事務委員會加插相關議程、召開公聽會以及與政府會面，又指分區委員會難以取代互委會角色。

「關注互委會去向聯盟」部分互委會代表，今日出席會議時表示，「收到解散信時好愕然」，指政府將互委會一刀切，批評政府「連幫市民嘅小小組織都抹殺埋」。代表又稱政府無諮詢相關持份者，屬黑箱作業，解散決定亦無調查理據支持，指「代表淨係收到一封信。」代表又指互委會地位無可取代，「幫政府解決好多貼地嘅嘢」，包括維繫鄰舍關係、擔起與居民溝通橋樑等，舉例互委會會派飯、義務剪髮，甚至是了解不同家庭情況需要。

對於被指分區委員會可勝任相關工作，代表稱「佢哋都係好忙碌嘅大人物」，只著重地區事務，對屋邨生活熟悉程度較低。有份會面的議員容海恩表示互委會有其角色意義，惟政府未有任何解說，理解求助市民擔憂，將推進政府解說工作。另一議員陳紹雄及林新強亦指，會將會面內容向政府表達，向政府了解目前安排，陳坦言政府溝通部分令人失望。