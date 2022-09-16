鑽石山擬建孔廟　樓高5層加設安老院舍幼兒中心

土地資源極為珍貴，為免浪費近年港府提倡「一地多用」，未來或連宗教建築亦需與社福設施共用大樓。孔教學院向城市規劃委員會申請，擬議於鑽石山啟鑽苑旁的「綜合發展區」用地興建5層高的孔廟，並新增兩個社會福利設施，包括安老院舍及幼兒中心，預計最快可於2026年落成。

文件顯示，申請地點的地盤面積約7.54萬平方米，位於以鑽石山彩虹道和龍翔道為界的土地，該地旁為啟鑽苑，故現時地盤用於存放鄰近公營房屋發展的建築材料、提供地盤辦公室及連接彩虹道和龍翔道的臨時行人通道。申請人擬發展一幢5層高的孔廟連同社會福利設施，安老院舍提供223個床位，位於2樓及3樓；幼兒中心則可提供200個名額，位於2樓；孔廟則設於地下及1樓。在發展地盤的西邊亦會新增24小時無障礙行人通道，加強龍翔道和彩虹道的南北連接，同時可提供直接通往相鄰的文化園景大道的通道。

孔教學院表示，擬議發展可締造一項嶄新的宗教地標，推廣旅遊文化；又按「一地多用」的原則提供跨代共融的社福設施；可實現「綜合發展區」地帶的規劃意向；提供視覺景觀及園景美化；亦不會為周邊帶來負面影響。