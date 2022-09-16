專家復常意見相左　抗疫戰變口水仗　梁栢賢斥「有人拖後腿」

新冠病毒死亡率的計算方法近日引起醫務衞生局局長盧寵茂及多名醫學專家熱議，掀起網上罵戰。醫管局前行政總裁梁栢賢今早(16日)在社交平台上回應，表達對本港復常之路的意見。梁表示，國際通關已是大勢所趨，民心所向，又不指名地批評「有些人」拖着復常後腿，「如果不是誤判疫情，有否其他目的就不得而知」，更引用朋友閒談的問題：「這些人…是否金融間諜，想拖垮香港經濟，有利其他國家發展？」

梁栢賢續指，疫情漸趨回落，在經濟民生危急關頭，他強調相信政府會團結各界，群策群力，排除萬難，為保民生、復甦經濟、維護國際金融中心地位，盡快復常通關。

特首李家超本周出席行會前，反駁新冠與流感死亡率相若的說法，指一般流感死亡率約0.1%，感染新冠變種毒株Omicron的死亡率為0.6%，即是流感的6倍。梁栢賢當日已在社交平台發表示，由5月起新一輪疫情的死亡率已降至0.098%，與流感的死亡率相若。惟盧寵茂昨日(15日)指出，新冠病毒絕非如季節性流感般輕微；衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮也在疫情記者會上也強調，新冠平均死亡率約0.6%。