被潛黑幫臥底發現假冚賭　3反黑探員囚14至16個月

警方4年前派臥底滲入三合會，期間卻撞破反黑警員涉嫌與三合會合作安排「假掃蕩」非法賭場。臥底更曾應涉案的反黑警員邀約到荃灣警署內商討「戲台」布置，警員不但考慮到擺放現場物件要「像樣」，對戲子要求更是講究，特別叮囑「唔要南亞裔，唔要唔夠秤，唔要通緝」等。4名反黑組男警員與賭場負責人被捕，4警否認串謀妨礙司法公正罪經審訊後，其中3人上月在區院被裁定罪成，一人則罪名不成立。罪成3人今(16日)分別被判囚14至16個月，暫委法官勞潔儀指涉案掃蕩事件幸未成功，但被告安排假賭徒的操控行為，無疑對法治造成衝擊，他們的行為亦削弱市民對警隊的信心，並影響警隊聲譽，警員犯罪較市民嚴重。

本案否認控罪的4名涉案警員依次為被告趙廣林(55歲)、賴福康(51歲)、傅裕文(38歲)、張子健(28歲)，他們否認於2018年5月2日至7月10日，在香港連同王偉軍(菜仔)及一名稱為「Eddy」的人士串謀妨礙司法公正。首3名被告被裁定罪成，張子健則脫罪。趙被判囚14個月，餘下2人則同被判囚16個月。另本案尚有1名被告、賭場負責人陳少寶(39歲)，他早前已認罪及被判囚8個月。

法官判刑時指本案背景涉及的是賭博條例下管理賭場相關的罪行，一般刑罰為數月監禁，而本案涉及的賭場原只有三枱釣魚機，規模不算大。而從各被告呈交的求情文件中，被告需與三合會建立溝通渠道以收集情報，本案亦必然涉及有關情況，法官相信他們乃一時鹵莽及一念之差，而超越了界線。法官考慮到事件未能成功，沒有對司法公正造成壞影響，而各被告曾獲嘉許、長時間服務警隊，相信他們非常之盡心盡力工作，及有正面良好品格等而酌情減刑。另趙因案失去工作逾卅年所得的長俸，認為已對他是一大懲罰，再額外酌情減刑，故判趙入獄14個月，其餘兩人則入獄16個月。

案件編號：DCCC 917/2019