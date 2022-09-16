團體促政府改善長期護理政策　今早到政總外請願

政府一直打着「居家安老」旗號，提供及規劃安老服務，但步伐相當緩慢，服務的供應遠遠未能滿足社會需要，而新一份施政報告即將發布，即使舉行多次地區諮詢會，惟不設公開報名，未獲政府邀請的團體只能透過單方面提交意見書，難以直接反映訴求。有團體於今日(16日)上午11時，在金鐘添馬政府總部外請願，要求政府投放更多資源在長者及殘疾人士恒常服務，亦有照顧者希望政府為其提供更多支援。

關注家居照顧服務大聯盟成員鄺先生指出，長者取得社區照顧或院舍服務前，必須先通過過安老服務統一評估機制，惟相關分數計法欠缺透明度，有長者擔心無法得到適切的院舍服務；而政府近年奉行市場化，以各類「服務券」計劃，透過私人市場提供照顧服務，但私人市場監管不足，服務質素亦沒有保障。因此，他要求政府公開安老服務統一評估機制評分準則、投放資源於恒常服務而非市場化服務等。

殘疾人士李先生反映，他們需要支付日常各種醫療、復康用品的開支，為他們帶來沉重經濟負擔，希望政府為殘疾人士的復康用品提供全面性的恒常支援，以及增加殘疾人士家居照顧、暫託、暫宿及緊急服務。另外，殘疾人士照顧者林女士認為，現時仍然欠缺照顧者的統一定義，政府須承認照顧者身份和其對社會的貢獻，以便配合日後推行照顧者政策或支援措施；未來亦須降低照顧者津貼的申請門檻，以及設立照顧者支援中心。