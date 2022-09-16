童樂居虐童案再多21被告轉介區院審　共涉222項控罪

《東網》早前率先獨家報道，香港保護兒童會轄下「童樂居」的多名職員涉嫌虐待嬰幼兒案，至今共34名女職員被起訴及提堂。繼早前有3人案件已轉介區域法院，控方今早（16日）在九龍城裁法院申請將21人、共8案轉介區域法院處理，並加控194項控罪，將於10月6日在區域法院答辯。8案共21人現被控共222項控罪，其中一案的被告現被控54項「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪名。

8案共21名女被告將轉介區域法院處理，控方今修訂控罪，各案被告現時均被控「對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪」。首案被告趙詠茜（44歲）及黃潔瑩（23歲）將於10月6日在區域法院答辯，控方今天修訂及新增控罪後，兩人共被控65項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪，其中趙詠茜面對54項控罪，涉及逾26名受害兒童。

次案被告卓凱欣（23歲）、莊嘉宜（25歲）、李晓儀（25歲）、趙運紅（28歲），被控共62項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪。被告鄧月媛（50歲）、李慧心（50歲）、鄭淑貞（59歲）、梁曉彤（27歲）、梁善儀（51歲）、關佩華（49歲）及陳信興（57歲），被控共15項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪。被告楊淑儀（33歲）、伍家穎（45歲）、郭愛萍（28歲），須面對共40項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪。被告鄧美欣（25歲）及周靈芝（28歲），被控共21項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪。被告馮凱琍（25歲）被控12項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪；被告陳綺雯（49歲）被控5項罪名；盧敏兒（53歲）則被控2項罪名。

案件編號：KCCC 3713,3736/2021、KCCC 88,141,285,422,597,1497/2022