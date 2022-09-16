4歲確診男童昨轉送屯院　今早突離世　移交死因裁判法庭研訊

東網接獲市民陳太太投訴，指其患有遺傳病的4歲兒子於本周二(13日)確診新冠肺炎，翌日因感不適，經救護車送至天水圍醫院留醫，至凌晨轉至屯門醫院，男童當時神志清醒。醫院職員亦於昨日(15日)致電指男童情況穩定，正在兒童隔離病房留醫。至今早(16日)約9時半，陳太收到醫院致電通知稱男童情況危殆，正在搶救，著她盡快趕到醫院。惟陳太到達時男童已離世，趕不及見兒子最後一面。醫院管理局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞表示，男童曾打2針科興，有發燒、氣促及咳嗽等病徵，今早搶救後不治，個案將移交死因裁判法庭研訊。

陳太表示，兒子患有遺傳病，平日需以輪椅代步。去年12月亦曾進行胃造口手術，以作腸道餵食，「會係胃造口落奶」。陳太表示，兒子入院前，自己曾跟醫護人員詳細交代兒子身體情況，「因為我仔只可以飲奶，同埋坐喺度進食，日常要佢坐定定喺輪椅，我哋再喺佢胃造口落奶」。不過，她指今早自己與丈夫趕到醫院時，看到兒子身旁「放咗一樽奶」，有護士指其兒仍未進食，惟其後有另一名護士指男童已進食。陳太質疑二人說法不一，擔心當中涉及人為錯誤的醫療事故，例如餵食時手法有問題，導致其子死亡。「有咩理由兒子情況一直穩定但突然會離世」。

陳太其後欲翻查醫院病房閉路電視，於是報警求助，惟院方指該閉路電視並無錄影功能。現時陳太一家仍於屯門醫院等候醫院交代，據了解負責醫生稍後將與他們開會討論。