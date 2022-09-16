多15患者公院離世　均曾接種疫苗　另八旬翁家中病逝

第5波新冠肺炎疫情未平，醫院管理局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞今日(16日)表示，過去一日有15名確診病人在公立醫院離世，死者為10男5女，年齡介乎50至102歲；死者中，9人未打齊3針。較為年輕的50歲男死者，本周三(14日)因胃痛入院，當時血壓低，故即時進行急救，當時快測無染疫。因其病情危急，轉送屯門醫院，其後病人情況繼續轉差，血液驗到有細菌，情況惡化而離世。死者生前住院期間做過兩次核酸，均為無中招。翻查紀錄，死者也曾於上月28日時快測確診。

另外，本港昨(15日)收到一宗法醫呈報個案，涉及一名與家人同住的85歲男士，有長期病患，需要人照顧，上周二(6日)發病，留在家中，上周六(10日)到社區檢測中心檢測後，翌日確診，同日在家中死亡，送法醫後證實離世。法醫初步認為與新冠死亡有關。

另外，截至今日，共有2,760名確診病人留醫治療，當中有322名為新增病人。需要入住隔離設施的病人中，479名病人在隔離病房，93名病人在二線隔離病房，496名病人在北大嶼山醫院香港感染控制中心，217名病人在亞博館新冠治療中心，當中合共有204名是新增確診病人。昨日新增呈報7名危殆病人及9名嚴重病人，現時合共有51名危殆及57名嚴重病人，當中14名危殆病人正接受深切治療。