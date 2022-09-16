男子涉5宗援交騙案被捕　母提供戶口收錢亦惹官非

警方於8月下旬接獲一名17歲少女報案，指她於網上交友平台認識一名男子，在15萬港元的誘惑下，向該男子提供性感照片及援交性服務。惟事後女事主不單未能收取對方承諾的酬金，反而被騙走1.1萬港元。其後，男子更恐嚇將於網上發放她的性感照片，勒索更多金錢，屯門警區刑事調查支援隊跟進案件。

警方經追查後成功鎖定2名目標人士，找到不少線索查知2人涉及另外4宗、發生於去年11月至今年8月期間之同類型案件，包括一宗投資騙案，受害人為4女1男(14至41歲)，損失逾40萬港元。昨日(15日)上午警方進行埋伏行動，在屯門區以勒索及以欺騙手段取得財產罪，拘捕1名32歲男子及1名63歲女子。

據悉，2名疑犯為母子關係，男方為主腦，女方提供銀行戶口收取犯罪得益。案中17及14歲受害人均為女學生，男疑犯以介紹援交為由，引誘她們提供性感裸照，其後男疑犯便自己扮作援交引兩女提供性服務。投資騙案中，男疑犯扮女子向41歲男受害人援交，惟雙方從未見面，受害人被誘騙買股票，損失20萬港元。

警方表示，有立心不良不法分子透過社交平台、或即時通訊社交軟件，物色未成年少女、女學生或青少年，並承諾以大額金錢作報酬引誘她們做兼職女友或援交性服務。呼籲市民切勿因搵快錢貪念參與援交，以免觸犯法例，誤墮法網，援交風險極高，一旦遇上壞分子不單蒙受金錢損失，還可能肉體上受傷害。