「光城者」7成員認顛覆罪　押後10.8續聽求情

組織「光城者」7名年齡介乎15至25歲的成員，被指擺街站宣揚顛覆國家思想，包括以武裝起義推翻中國政府，因而被控串謀煽動他人實施顛覆國家政權罪。7人全部認罪，區院法官郭偉健今天（16日）繼續聽取求情陳詞。其中1人因而檢疫而缺席，其他被告代表大律師均游說法庭可以判處非監禁式刑罰。案件現押後至10月8日再訊，屆時會處理缺席被告的求情陳詞，亦不排除會在當日判刑。

本案7名被告依次為17歲姓阮男生、21歲男倉務員蔡永傑、16歲姓尹女生、17歲姓梁女生、26歲男售貨員陳右津、17歲姓蔣周男生及19歲女生郭文希。首3名被告已於上周五（9日）完成求情，餘下4人原定於今日陳詞。但陳右津代表大律師指，因有在囚人士確診，陳須接受醫學觀察而未能出席今日聆訊，須押後求情，但他仍先提交有關求情文件，包括《中國人民共和國刑法》讓法庭先審閱，認為法庭判刑時或可考慮。法官容許押後，但要求若對中國刑法有陳詞，須在下次聆訊前先呈交書面陳詞。

至於其餘3名被告，姓梁女生的代表大律師求情稱，被告是受社會氣氛影響犯案，她並非扮演組織角色，形容她僅在街站「行行企企」，冀法庭考慮更生多於懲罰。大律師又為被告申請保釋，但被法官拒絕。姓蔣周男生代表大律師則稱，被告犯案是因年少無知，他已感到後悔。最後，郭文希代表大律師指，案發時國安法僅實施約半年，本案大部分被告年紀非常輕，當時或未意識到行為的嚴重性。法官聽罷陳詞後，決定先為姓蔣周被告先索取教導所、勞教中心及更生中心報告。

案件編號：DCCC 985/2021