Instagram發港獨貼文　廚工認煽動罪囚5個月

廚房工人承認自去年起在Instagram內發貼文，內容涉及「光復香港、時代革命、香港獨立」等字眼。他被控作出一項或多項具煽動意圖的作為罪，今天（16日）在西九龍裁判法院認罪，國安法指定法官、主任裁判官羅德泉指本案牽涉的相片顯示嚴重暴力後所留下的痕迹，令人矚目驚心，加上被告自行撰寫貼文陳述，有相當煽動性，判他即時監禁5個月。

29歲被告陳冠旭，被控於2021年1月17日至2022年6月14日期間，在Instagram發布及或持續展示陳述、相片和海報，具意圖引起憎恨或藐視中央及或香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制訂的事項；煽惑他人使用暴力；慫使他人不守法或不服從合法命令。案情指，被告擁有2個公開的Instagram帳户，2個帳户共有1175 位追蹤者，共牽涉44則煽動性貼文。全部涉案貼文均有「光復香港時代革命」、「香港獨立」、「香港人反抗」的主題標籤，部分貼文載有刑毀公眾設施及港鐵站的相片，有些貼文則呼籲他人參與未經批准集結，還一些是被告與示威文宣或口號塗鴉的合照，警方憑著相片中人的容貌、紋身及相片單據中的姓名確認被告身份，再上門拘捕。

辯方求情指，在內地出生的被告於13歲左右來港，雖然只有中三學歷，但一直勤力工作，是家中經濟支柱。被告受2019年社會事件影響，天真地想在社交平台向朋友表達感受，只是用了不當字眼及方法，現時已很後悔。辯方律師續指，被告沒有具體計劃、行動或組織，有關革命、反抗只是流於口號。被告自帳户發布第1個貼文便關閉了留言功能，形容他只是自言自語，感染力有限，但裁判官反駁指有沒有人回應貼文、與有沒有人因貼文受到情緒刺激是兩回事。裁判官判刑指，被告在1年半間不停重複發表煽動性口號和相片，鍥而不捨，顯示他希望訊息不要被遺忘、可以維持下去。煽動行為主要是挑起他人情緒，毋須別人回應，對方可默默行事，因此難以估計被告行為的嚴重程度，考慮到有人未完全平復心情，有機會引致死灰復燃，最終決定判監5個月。

案件編號：WKCC 2145/2022