耀能協會兩幼兒遭虐待　涉事職員暫時休假　社署介入調查

童樂居事件令虐兒問題備受社會關注，不過近日就有關類近的虐兒事件再次上演！有讀者向東網爆料，指香港耀能協會轄下專門為有特殊學習需要幼童提供訓練、教育的鴨脷洲幼兒中心發生一宗懷疑虐兒事件。報料人透露，協會向眾家長發通告稱，早前已接獲社會福利署通知，有一名家長表示其幼兒及另一名宿生被中心內的其中一名職員「搣」。據悉，目前社署幼兒中心督導組、保護家庭及兒童服務課及警方正就事件進行調查。有屬該中心家長表示得悉事件，惟稱「唔方便講咁多」；有家長更表示十分擔心，因兒子患有學習遲緩，不善於溝通，擔心受虐後不懂表達。

東網記者今早(16日)約11時到協會轄下的鴨脷洲幼兒中心巡視，有家長前來交學費時接受訪問才得悉事件，期後表示非常擔心。家長李女士坦言，兒子今年才新入學，故暫未獲悉相關事件，亦未有收取協會的通告通知，不過考慮到兒子本身患有發展遲緩，不善於溝通，若事件最後經查證屬實，擔心萬一兒子受虐時，亦不懂向他人反映求助。

另外亦有該幼兒中心家長表示曾聽聞發生此事，但未有透露詳情細節，亦未有就會否擔心其女兒或同遭受虐多作回應，僅稱「唔方便講咁多」後，便匆匆離去。有一名幼兒中心職員家長亦透露，從女兒口中得悉上述事件，不過她形容家長反應過敏，至今亦未有任何實質證據，「有警察嚟睇過CCTV（閉路電視），都搵唔到證據。」她又引述其女兒，稱該名涉事職員十分負責任，並緊張小朋友，故對是次指控感到荒謬。

香港耀能協會稱，上周二接獲社會福利署通知，中心一名幼兒報稱自己及另一住宿生，均被某中心職員「搣」。中心已翻查閉路電視，並安排涉事職員暫時休假，而社署幼兒中心督導組及保護兒童科已介入事件，並已派員調查。中心將全力配合相關政府部門調查，並在許可情況下向家長交代進度，期間確保中心如常運作。另據了解，警方早前接獲社署轉介，一名5歲男童的母親於上周四(8日)報案，稱其子指較早時「因唔肯瞓覺，被老師摵手臂」。案件現交由西區警區刑事調查隊跟進，目前仍然調查中。