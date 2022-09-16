重陽節特別交通安排　部分路段將封路　料後日起實施

警方將在各區實施下列特別交通措施，方便市民於重陽節期間掃墓，並維持交通暢順和行人安全。為防止2019冠狀病毒病傳播，警方呼籲市民盡量分散在重陽節(10月4日)前後更長的日子前往拜祭，避免構成人潮。特別交通安排的日期及時段為，後日(9月18日)起至重陽節當日(10月4日)的部分日子，上午7時至下午5時期間，多區交通更於期內有封路安排，包括和合石墳場內的所有通道、橋頭路，及銘賢路路段。

運輸署將於後日(9月18日)至10月22日每日上午7時至下午3時，實施首階段的道路管制或封閉，期間將一律禁止所有私家車進入，持許可證車輛除外。而第2階段道路封閉將於下周六(9月24日)、10月25日，及10月1日、2日、8日及9日每日上午7時至下午5時間實施，受影響路線包括，歌連臣角道多條通往紀念花園及火葬場的多條支路、柴灣華人永遠墳場的支路、連城道南、北行線，當中部分巴士、小巴路線、的士、靈車，及送殯行列車輛獲除外。而第3階段，則將於重陽節當日(10月4日)上午7時至下午5時封閉，受影響路線包括，通往紀念花園及火葬場的多條歌連臣角道支路、柴灣華人永遠墳場的支路、環翠里，及連城道，同樣部分巴士、靈車，及送殯行列等車輛獲除外。而因應上述封路措施，部分道路將改為單程西行，包括通往火葬場的支路與石澳道的歌連臣角道，及介乎柴灣道與翡翠道的環翠道東面路段。措施期間，除進入環翠邨及連翠邨外，所有前往歌連臣角道的公共小巴及私家車不准駛入連城道，所有前往歌連臣角道的的士亦將於第3階段期間禁止駛入連城道。

受影響的區域包括，將軍澳區於上述安排期間，通往將軍澳華人永遠墳場的通道將禁止車輛使用，並於重陽節當日(10月4日)上午5時30分至晚上8時全面封閉。西貢區，西貢企壁山墳場的一段孟公窩路亦將於期內封閉。鑽石山區於期內，通往火葬場及殯儀館的部分通道亦將被封閉，另毓學里、慈雲山道以東的毓華街將於9月24日及25日開放電單車通行。另外，各區包括豐盛街、富山邨、毓華里、毓華街等多區交通將於期內改道，而鑽石山殯儀館旁的停車位亦將暫停使用。