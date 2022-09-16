逾千人獻花弔唁英女王　英領館至紅棉路排足4小時

英女王伊利沙伯二世於當地時間上周四(8日)離世，英國駐香港總領事館設弔唁冊供公眾悼念英女王。因應人數眾多，今日(16日)將特別延長弔唁書開放的時間至晚上7時，直至傍晚6時半，仍有大批市民前往弔唁，人龍更圍繞香港公園外圍，排至紅棉路中區消防區一帶，目測有逾千人輪候，龍尾需等候約4小時。

東網記者於傍晚6時半到達位於金鐘的英國駐香港總領事館，現場人龍延綿至紅棉路中區消防區，多名市民帶同花束到場獻花，表達敬意；獻花處更有多張市民悼念英女王的照片，並寫上不同悼念字句；亦有不少市民於總領事館門外拍攝領事館外牆的英女王投影影像，或是拍攝獻花處悼念英女王的花束。

因應前往弔唁的人數眾多，總領事館早前於社交平台上發文，表示將於今日延長弔唁時間，下周一(19日)亦會在早上9時至中午12時加開，供市民悼念英女王。總領事館又提醒市民，需帶備水並穿着適宜服裝，因等待時間可能超過3小時，而總領事館亦於人龍中段豎立告示牌，提醒市民若輪候期間感到不適，可以聯絡就近的總領事館職員或保安員，以安排優先通道。