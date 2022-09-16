燥熱天氣持續　天文台料月底或有熱帶氣旋生成

高溫持續，本港近半個月接連出現燥熱天氣，天文台指背後原因或西北太平洋的熱帶氣旋有關，台方又指現時熱帶氣旋活動仍然頻繁，分別有「梅花」、「南瑪都」及「苗柏」，而預料本月下旬西北太平洋亦有機會再有熱帶氣旋生成，強調今年風季仍然未完結，天文台會繼續密切監察熱帶氣旋的活動和發展情況。

天文台表示，本月上半旬，位處於西北太平洋的「季風渦旋」為該區帶來不穩定天氣，並成為熱帶氣旋的溫床，讓超強颱風「軒嵐諾」及強颱風「梅花」先後形成。惟兩者移動路徑雖不盡一致，但都不約而同首先移至台灣或呂宋以東海域，流連一段時間後轉向北走，移入東海並遠離華南。而本港天文台剛好在上述時間亦錄得持續酷熱及非常乾燥的天氣，包括上周一(5日)以攝氏35.3度的最高氣溫，打破9月最高氣溫的紀錄；並接着於本周二(13日)以攝氏35.9度再次打破前者紀錄，同日相對濕度亦下降至40%左右。而受一股乾燥的大陸氣流影響，本港預測未來兩三天華南持續酷熱及大致晴朗，風勢微弱。預料一股清勁的偏東氣流，會在下周中期為廣東沿岸帶來幾陣驟雨。

天文台解釋，明顯本港的酷熱乾燥天氣並不是偶然，其實在本月3至5日、11至14日期間，華南內陸天色普遍晴朗，陽光充沛，天氣酷熱。與此同時，「軒嵐諾」及「梅花」當時的環流亦已覆蓋華東一帶，並將乾燥大陸氣流以及華南內陸的高溫氣團推向沿岸地區。這股氣流令香港在這兩次過程中都變得非常乾燥、雲量偏少及陽光充沛，加上風勢微弱，以致出現持續酷熱的天氣。除此之外，成熟颱風的外圍下沉氣流一般亦會抑壓氣團的上升運動，並有利大範圍增溫。