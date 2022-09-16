多65廈納強檢　西半山雍景臺及粉嶺已婚警察宿舍上榜

再增65個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(16日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該65個地方的人士，須於明日至後日(17日至18日)期間進行病毒檢測。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.將軍澳昭信路6號顯明苑

2.馬灣珀麗灣25座

3.馬灣珀麗灣22座

4.馬灣珀麗灣23座

5.將軍澳頌明苑嘉明閣

6.將軍澳頌明苑輝明閣

涉及多宗病例的地點如下：

1.沙田水泉澳邨映泉樓

2.藍田康雅苑杏雅閣

3.將軍澳廣明苑廣隆閣

4.觀塘安達邨智達樓

5.天水圍天頌苑頌澤閣

6.屯門良景邨良傑樓

7.慈雲山慈正邨正安樓

8.大圍新翠邨新明樓

9.何文田何文田邨景文樓

10.九龍城東匯邨匯智樓

11.鴨脷洲利東邨東安樓

12.沙田廣林苑茂林閣

13.筲箕灣東熹苑景熹閣

14.粉嶺嘉盛苑嘉揚閣

15.將軍澳新都城都會豪庭4座

16.東涌逸東一邨漁逸樓

17.馬鞍山錦豐苑錦萱閣

18.牛頭角彩盈邨盈富樓

19.黃大仙現崇山3A座

20.屯門田景路38號兆邦苑

21.柴灣新翠花園4座

22.馬鞍山錦鞍苑寶鞍閣

23.葵涌石籬二邨石怡樓

24.天水圍天華邨華萃樓

25.天水圍嘉湖山莊美湖居2座

26.半山區羅便臣道70號雍景臺2座

27.紅磡鶴園街8號煥然懿居2座

28.長沙灣長沙灣邨長欣樓

29.大埔富蝶邨斑蝶樓

30.鰂魚涌康景花園A座

31.黃大仙天馬苑駿康閣

32.荃灣石圍角邨石菊樓

33.屯門山景邨景麗樓

34.柴灣漁灣邨漁順樓

35.葵涌安蔭邨祥蔭樓

36.大埔怡雅苑怡達閣

37.牛池灣彩雲二邨明麗樓

38.秀茂坪秀茂坪南邨秀德樓

39.青衣青泰苑俊泰閣

40.東涌逸東二邨瑞逸樓

41.粉嶺芬園已婚初級警務人員宿舍4座

42.黃大仙翠竹花園12座

43.將軍澳翠林邨雅林樓

44.將軍澳彩明苑彩富閣

45.葵涌葵盛東邨盛強樓

46.灣仔禮頓道1至7號愉景樓

47.天水圍天頌苑頌臺閣

48.沙田水泉澳邨竹泉樓

49.青衣長安邨安潮樓

50.元朗朗晴居13座

51.大埔富雅花園4座

52.黃大仙竹園南邨貴園樓

53.青衣美景花園6座

54.元朗馬田路38號怡豐花園A座

55.沙田禾輋邨康和樓

56.鴨脷洲海怡半島御翠居

57.元朗洪福邨洪歡樓

58.粉嶺欣盛苑欣暉閣

59.長沙灣李鄭屋邨信義樓