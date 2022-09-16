港府重擊逾460衞生黑點　清理棄置車輛兼防治蟲鼠

為加強管理各區衞生問題，港府「地區事項統籌工作組」自上月14日起展開「政府打擊衞生黑點計劃」，並於今日(16日)對外公布打擊情況。政務司副司長辦公室表示，多部門於過去一個月在全港超過460個衞生黑點進行清潔行動，包括清理和防治蟲鼠，並在45個公共後巷進行聯合行動，以清理棄置車輛。

行動中，食物環境衞生署針對165個黑點進行3,513次特別清潔，以加強清理和防治蟲鼠工作；而路政署則針對48個黑點進行141次特別清潔行動，以清潔行人天橋、行人隧道和擋土牆的垃圾和塗鴉；民政事務總署針對228個黑點進行特別清潔行動，以協調相關部門作聯合行動；房屋署針對24個公共屋邨衞生黑點進行約1,030次特別清潔行動。在強化清潔工作方面，行動包括組織潔淨山徑活動、加強清潔地下污水渠和排水渠、清除高速公路上的雜物和垃圾，涉及地方包括郊野公園、大廈等。

當局表示，踏入計劃的第二個月，工作組要求各部門加強巡查與執法，特別是打擊非法擴展店面導致阻街的衞生黑點，以解決這個困擾地區多年的環境衞生問題。另針對店舖在行人路或馬路等公眾地方放置貨物、雜物影響環境衞生和市民出入的問題，食環署將與執法部門加強合作，在觀塘、九龍城、荃灣、東區、深水埗及元朗共6區推行聯合行動，要求阻街的店舖在期限內清除阻街物品，並視乎證據和具體情況向物品擁有人提出檢控。另工作小組亦正積極考慮進一步檢視現行法例，以加強執法人員的權力和有關罪行的罰則，讓執法人員有更充足的權力打擊店舖阻街，以及提高法例的阻嚇力。