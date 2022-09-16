醫思健康為45人接種逾期復必泰　暫無人不適

醫療服務供應商「醫思健康」近日成為本港首批「私家診所新冠疫苗接種站」，惟其旗下的兩間醫療中心出現為市民接種過期疫苗的「大烏龍」。衞生署今日(16日)表示，上述機構位於中環及太古城的醫療中心，為45名市民接種超出建議使用日期的復必泰疫苗。署方目前正調查和作出跟進，已要求有關醫務中心聯絡受影響市民解釋及跟進健康狀況，暫未有接獲有相關受影響人士不適的報告。

衞生署昨晚(15日)晚上接獲上述醫療中心通報，於今年7月26日至昨日期間，為合共45名市民接種超出建議使用日期後6至61天的復必泰疫苗。署方接獲通報後到涉事醫療中心巡查，適時按照指引處置已過期的疫苗。署方亦已作出初步評估及提供意見給醫療中心，改善其疫苗管理程序及內部溝通，並敦促他們避免類似情況再次發生。

根據疫苗製造商「復星醫藥」的建議，復必泰疫苗需於解凍後儲存於攝氏2至8度，並於31天內使用。另根據復星回覆，沒有相關資料顯示過去有因使用超過相關保存期疫苗而出現的不良反應。衞生署亦已徵詢本地專家意見，初步評估認為受影響人士無須重新接種疫苗，並建議醫療中心應主動跟進受影響人士的健康狀況。