12歲以上來港者　明起須打兩針才可取「臨時疫苗通行證」

有內地旅客早前在無接種新冠疫苗及俗稱免針紙的豁免接種證明下，抵港後獲發「臨時疫苗通行證」，有關安排引起爭議。港府今晚(16日)公布，考慮到本港以外地區已廣泛接種新冠疫苗，加上本港「疫苗通行證」要求將進一步加強，當局遂決定劃一「臨時疫苗通行證」的要求，將由明日(17日)起修訂「臨時疫苗通行證」，所有來港人士均須接種至少兩劑疫苗。

由明日凌晨零時起，抵港人士獲發「臨時疫苗通行證」的疫苗接種要求將會劃一處理，包括12歲或以上人士須已完成疫苗接種，即兩劑疫苗才符合要求以獲發通行證，至於曾確診新冠的康復人士，則須已接種一劑疫苗，方可獲視為已完成接種。另因健康原因而不適合接種、並持有相關醫生證明書等人士，相關證明須以中、英文列明不適合接種疫苗的健康原因，才符合獲發「臨時疫苗通行證」的要求。另考慮到本港以外地區為11歲或以下兒童接種疫苗的安排比成人較遲開始，有關兒童現階段可在尚未接種疫苗的情況下獲發通行證。

政府發言人表示，「臨時疫苗通行證」旨在為抵港人士提供過渡期，讓他們在抵港後接種疫苗以滿足「疫苗通行證」的接種要求，並便利短暫停留香港的人士進入有關適用場所。另呼籲合資格的抵港人士，如有意在香港停留較長時間，便應在抵港後盡早按「疫苗通行證」的接種要求，以在「臨時疫苗通行證」失效後可繼續進入適用場所。