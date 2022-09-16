政Whats噏：陳紹雄撐膠袋徵費加至2元　稱「肉赤」可促進環保意識

因「走塑」成效不彰，政府有意調高維持多年嘅5毫子膠袋徵費。雖然環境局曾向立法會提交文件，建議每個膠袋收取1元，但有部份議員嫌加幅輕微，認為要調升至2元先至合理，其中議員陳紹雄就係持呢個主張。然而巿道不景嘅當下，任何漲價嘅建議都係不受歡迎。佢日前出席一個網台節目，就話提出2元膠袋徵費嘅主張，令佢遭受「唔接地氣」嘅指摘。然而源頭減廢，事在必行，巿民若非感到「肉赤」，又點會養成自備購物袋嘅良好習慣呢？

去年政府公布《香港資源循環藍圖2035》，當中就提到「零廢堆填」嘅願景。陳紹雄話樂見政府關閉堆填區，將來處理固體廢物，除倚靠石鼓洲嘅垃圾焚化設施，亦十分講求源頭減廢，盡量避免產生咁多垃圾。佢認為要落實有關願景，教育方面固然重要，然而膠袋徵費，亦係其中一度重要板斧。佢話依家經濟咁差，提出2元膠袋徵費真係畀好多人鬧。但佢解釋，依家唔係話糧油白米要加價，其實膠袋並非剛性需求，如果覺得2元一個膠袋「肉赤」的話，返到屋企就應該將用完嘅膠袋摺好，隨身帶備下次再用。若果購物時忘記得帶膠袋，大可以買少啲，又或者唔買住囉。不過佢一再強調，購物嘅膠袋唔可以當垃圾袋用，又指按量收費嘅垃圾徵費制度，能驅使慳家嘅巿民設法減少固體廢物。

對於有人質疑，調升膠袋徵費會「益咗大財團」。陳紹雄就指膠袋徵費雖可由商戶保留，但佢同好多商家都討論過，發覺佢哋為咗剌激消費者嘅購物欲，其實係巴不得免費派發購物袋。事關消費者身上嘅購物袋不足，買多幾件商品又要額外畀錢買膠袋，可能會打消購物念頭。佢話希望大財團或上巿公司能盡社會責任，為2元嘅膠袋徵費設立基金，運用於環保項目以造福大眾。不過，為免審計程序對小商戶構成壓力，佢認為商戶如何運用膠袋徵費，政府不宜立法規定。

即使落實「零廢堆填」，但陳紹雄指本港嘅碳排放，最大來源其實係電力。為咗要達到碳中和嘅目標，無可避免要減少化石能源發電。之但係，香港要做到「能源轉型」會面對一啲挑戰，佢話香港即使陽光充沛，但撇除郊野公園，可以用作太陽能發電嘅地方實在有限，太陽能難以成為電力主要來源。佢話儘管陸地條件不足，不過風力發電反而可行，因為香港嘅海上風力資源唔錯，有潛力發展海上離岸風力發電場，況且相關技術已告成熟。佢話政府同兩間電力公司正積極研究中，冀海上發電未來能佔可觀嘅供電份額。