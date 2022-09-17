雷霆22：港島掃黃冚賭拘31人　揭8泰籍變性人接客

警方港島總區刑事部聯同灣仔警區、東區警區及機動部隊，昨日（16日）於港島各區展開代號名為「雷霆2022」的執法行動，巡查多個罪案黑點。行動中合共拘捕31人，包括17男14女(19至52歲)，涉嫌「管理賭博場所」、「在賭場內賭博」、「違反逗留條件」、「管理賣淫場所」、「協助管理賣淫場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》。與此同時，警方亦發出18張違反相關防疫規例的定額罰款通知書。被捕人士當中，有15人涉及賭博活動，其餘16人則涉及賣淫活動。港島總區反三合會行動組聯同灣仔警區特別職務隊及機動部隊，於昨午4時派出探員「放蛇」，到灣仔駱克道381-383號富士大廈進行掃黃行動，拘捕8名外籍男子及1名外籍女子(26至36歲)，涉嫌「違反逗留條件」；又於現場檢獲一批安全套及漱口水等賣淫工具。據悉，案中被捕人士均持泰國護照入境，抵港一星期左右；8名被捕男子俱為變性人，並以女性裝扮招攬生意；每宗交易索價600至800元不等。

相若時間，灣仔警區反三合會行動組及特別職務隊，亦分別突擊搜查軒尼詩道345至351號、以及駱克道509號2個單位，搗破2間賣淫場所。行動中，拘捕1名本地(38歲)女子及1名非華裔(19歲)女子，涉嫌「管理賣淫場所」；另外3名本地女子及2名非華裔女子(19至45歲)，則涉嫌「協助管理賣淫場所」、「違反逗留條件」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》。警方亦發出4張違反相關防疫規例的罰款通知書。現場檢獲一批賣淫工具，包括按摩油、紙巾、床單及毛巾等。警方同時發現1名男顧客(35歲)在按摩場所無佩戴口罩及無掃描「安心出行」二維碼，遂向該顧客發出《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）定額罰款通知書。

此外，東區警區特別職務隊於同日下午約2時突擊搜查北角堡壘街及長康街兩個非法釣魚機賭檔，拘捕一名非華裔(35歲)女子及一名本地(39歲)男子，涉嫌「管理賭博場所」；另外6名本地男子、2名本地女子、2名非華裔男子及3名非華裔女子(31至52歲)，涉嫌「在賭場內賭博」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》。警方於行動中，亦發出13張違反相關防疫規例的定額罰款通知書。檢獲4部釣魚機、8部射擊遊戲機、一批遊戲卡連讀卡器，以及約2千5百港元賭款，所有被捕人士現正被扣留調查。