中秋節假期辦香港記憶錦標賽　拔萃男書院成大贏家

為了推動記憶學習在港普及化，讓香港學生獲得最有效的記憶方法，香港記憶教育協會於上周六(10日)及本周日(11日)，在南屯門官立中學舉辦「香港記憶錦標賽2022」，吸引80位來自20多間學校的同學參賽。經過7小時的考核，今屆比賽由拔萃男書院成為「個人賽」及「校際賽」的大贏家。

是次比賽根據「世界記憶運動協會」城市賽標準，共有10個項目，包括隨機詞語記憶、二進制數字記憶、人名面孔記憶、15分鐘數字記憶、快速數字、歷史年份記憶、撲克牌記憶、抽象圖案記憶、聽記數字和快速撲克牌。比賽成績除會列入世界排名榜外，更會為今年12月16至18日舉辦的第31屆世界記憶錦標賽作準備，挑選有潛質的本地選手代表香港參賽。

以「個人賽」計分法，青年組的拔萃男書院陳殷廷獲得4項單項獎牌，以總分1,305分奪得全場總冠軍；亞軍則由黃程晞所獲得的6項單項獎牌及以總分1,280奪得，他更在人名面孔項目中，以5分鐘記下43個對應面孔的名字，成功打破香港紀錄；而季軍亦是來自拔萃男書院的蔡朗新，他以5項單項獎牌奪得總分1,256分。成人組則由可風中學的周宇鈞奪得冠軍。「校際賽」方面，拔萃男書院以大熱姿態順利奪冠；梁文燕紀念中學 (沙田) 成功拿下亞軍；季軍則由有主場之利的南屯門官立中學奪得。