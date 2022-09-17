港⼤提出⽕星古代湖泊新論點　湖泊數量或遠超以往估計

湖泊不單止為地球孕育生命，同時包含過去氣候的重要地質記錄。遠在火星，科學家亦早已證實火星在數十億年前存在古代湖泊，當中很可能包含其古代⽣命和氣候狀況的證據。近日香港大學研究團隊統合分析多年由衛星搜集，有關火星湖泊證據的數據，發表論文指出，以往科學家們可能大大低估了曾經在古代存在的火星湖泊數量。

港大地球科學系地質學家Joseph Michalski博士和其團隊最近在《自然天文學》上發表研究結果，提出對古代火星湖泊的新論點。Michalski解釋指，已知火星上大約有500個古老湖泊，但已知的湖泊幾乎所有都很大，平均大於100平方公里；但地球上，七成以上湖泊的面積都較這個為小，並多於寒冷環境下在冰川融化後形成。因此，小湖泊很可能於火星上存在，但若透過衛星遙感來辨識則比較困難，粗略估計火星上很可能有至少7成的火星湖泊尚未被發現。論文亦指出，大多數已知的火星湖泊可以追溯到35到40億年前，但期間每個湖泊可能只存在了很短的地質時間，介乎一萬到十萬年。這代表古代火星的氣候多為寒冷而乾燥，但卻曾經在很短的時間內偶爾變暖。 Michalski補充，由於火星上的低重力和普遍的細粒土壤，可能使湖泊十分渾濁，這種土壤可能阻礙光線穿透至深層，為光合生命帶來挑戰。

港大生物科學學院生態學家David Baker博士解釋，「地球上有許多不同的環境，我們可借它推斷其他相似的行星的情況。從斯瓦爾巴群島（Svalbard）的崎嶇地形到莫諾湖（Mono Lake）的深處，在這裏我們便可以決定如何設計工具來檢測其他星體的生命。這些工具主要是用作檢測微生物的殘骸和殘留物。」