荔灣街市組裝合成法翻新　設豬殼暫存室　工程明年展開

為加快建設速度，除公營房屋外政府亦有將「組裝合成」建築法運用於其他政府設施。近日有文件披露，荔灣街市將推行現代化街市計劃，並會採用「組裝合成」建築法翻新荔灣街市，以盡量縮短在工地現場的施工期。翻新後的街市將提供約30個攤檔，並設有空調設施，同時增設豬隻屠體暫存室，以保障食品安全。預計有關工程費用將少於5000萬港元，最快可於明年1月底展開，並在2024年農曆新年前重開街市。

政府早前亦已預留20億港元推行街市現代化計劃，為食環署境衞生署轄下公眾街市進行硬件改善工程，而荔灣街市自1992年啟用至今已30年，街市內的部分攤檔面積細小，設計亦未能滿足租戶日常營業，加上設施日漸老化，故需進行翻新。為提升街市設備，翻新後將會加設公眾座位；擴闊街市內通道，嬰兒車和輪椅均能通過；加入假天花設計，令街市光猛明亮；又會提供政府Wi-fi及安裝訊息顯示屏幕；提供環保及回收設施，包括增設專門以冷壓方式處理回收棄置發泡膠箱的房間，以及廚餘及分類回收桶；增設豬隻屠體暫存室，以防止屠體受到污染或變壞，保障食物安全。

此外，街市將會採取管理改善措施和新的營運模式，引入類似天水圍天幕街市試行全新的管理模式，加強服務承辦商管理街市的角色及擴大其服務範疇，以令公眾街市持續興旺。目前食環署已就翻新建議進行準備和諮詢工作，並於8月向租戶派發離場或留場方案意向確定書。