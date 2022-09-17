鄰近地區陸續放寬　僵化政府執輸

本港鄰近國家或地區爭相開放邊境、迎客重啟經濟，本港通關進程卻大落後！日本、南韓、新加坡、泰國等地近月紛紛推出放寬入境檢疫安排，台灣亦擬於10月跟隨步伐，取消入境人士須「3+4」檢疫隔離的安排，入境人士變相得享「零疫監」，只剩香港防疫安排繼續僵化，遠遠「跑輸」競爭對手。

台灣中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥日前透露，10月有機會把入境檢疫期由現行「3+4」（3天居家檢疫加4天自主防疫）改為「0+7」，同時開放旅行團及自由行入境。當地專家一致認同推動「0+7」。

鄰近本港的國家或地區近期已經爭相開關迎客，日本更在短短時間內3度調整措施，由只限旅行團入境、到放寬讓遊客經無導遊的旅行團入境，日內更傳有進一步放寬措施，即進一步免除訪日遊客簽證以及准許個人遊，同時會取消每日入境上限。當地政府明言是借日圓貶值之機刺激旅遊。

南韓亦早開始鬆綁，入境人士無論是否已接種新冠疫苗均可免除隔離，入境時亦毋須出示無確診新冠肺炎核酸檢測證明，但旅客抵埗後，須在24小時內接受核酸檢測。

新加坡方面，未完全接種疫苗的入境旅客不用隔離，但須持出發前兩日的無確診證明才可入境；完全接種疫苗的旅客不需隔離及檢測。泰國更自7月1日起已取消所有特別入境措施，旅客只需出示疫苗接種或檢測無確診證明便可入境。