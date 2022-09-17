東方日報A1：通關復甦經濟　維護香港地位

世界衞生組織指新冠肺炎全球大流行迹近進入「尾聲」，各國及地區相關部署後疫情復常時，本港抗疫團隊與醫療界卻出現抗疫政策大分歧，彼此口水仗更趨白熱化。醫務衞生局局長盧寵茂日前反擊「5月後新冠死亡率趨近流感」的言論是別有用心後，醫院管理局前行政總裁梁栢賢昨晨在社交平台發貼反譏，同樣不點名批評「有些人」拖香港復常的後腿，又指疫情漸趨回落，在經濟民生危急關頭，相信政府會團結各界、群策群力、排除萬難，為保民生、復甦經濟、維護國際金融中心地位，盡快復常通關。

盧寵茂昨午出席一個活動後火力稍降，僅稱「只有醫療復常，香港才可走出疫情」。不過，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日在疫情記者會上亦露口風，政府亦在研究放寬防疫措施的安排，有消息會公布。

多月來，本港醫學界對港府的抗疫路線一直提出不少良言，但抗疫團隊對「新冠風土化」、「與病毒共存」等言論及意見一直持抗拒看法。近日，梁栢賢及港大傳染病專家何栢良相繼提出近期死亡率比年初大降後，各界熱議，盧寵茂則發文反擊。梁栢賢昨晨在社交平台Facebook再貼文，指國際通關已是大勢所趨、民心所向，不點名地批評「有些人」拖着復常後腿，「如果不是誤判疫情，有否其他目的就不得而知」，梁更引用與朋友閒談的內容，戲說對方揶揄：「這些人……是否金融間諜，想拖垮香港經濟，有利其他國家發展？」

香港大學醫學院生物化學系教授金冬雁亦認為，目前疫情與第5波完全不一樣，直言「與常見的呼吸道疾病的流行，是相像的」。金形容香港疫情正在走向終結，當局可考慮「0+7」抵港檢疫方案，並建議下一步可以用檢測代替隔離，有助盡早找到確診者進行居家隔離，相信只要不出現嚴重新變種病毒，香港繼續以減重症、減死亡為最高目標，就能穩控疫情。

另一邊廂，盧寵茂昨午出席「養和百年歷史展」開幕禮，各界都關注他會怎樣回應梁栢賢的「貼文2.0」。盧並沒有正面回應，僅稱希望私家醫院、私家醫生及護理人員都可以積極參與抗疫，共同將疫情控制好，只有醫療復常，香港才能走出疫情，「可以真真正正復常」。離開會場時，被問及是否與專家意見不合，他只揮手，並沒有任何回應。

另外，張竹君昨日在疫情記者會上，繼續為死亡率之說解畫，指5月以來的病死率有所下降，是基於多種措施的成效，包括更多人打針及服用新冠口服藥。而整體病死率是0.6%，打齊3針是0.04%；80歲以上平均是8.4%，但打完3針為1.12%，未打針則逾14%。她續稱，「其實都無話用咩時間去計死亡率」，即使5月起到現在，逾460名死者中，約佔七成、即322人是80歲以上，並指沒有打針的人士就是較易死亡。不過，她亦稱政府不斷因應疫情調整防疫措施，如取消熔斷機制，將7天酒店檢疫減至3+4，又透露知道政府亦在考慮其他調整措施。

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