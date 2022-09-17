響應9.17世界患者安全日　香港醫學會籲關注用藥安全

世界衞生組織由2019年起，將每年9月17日定為世界患者安全日，旨在提高全球對患者安全的瞭解，增加公眾對醫療安全的參與程度，促進全球行動以防止並減少可避免的醫療傷害。因應新冠大流行而加劇的用藥錯誤和用藥傷害風險，世衞今年將世界患者安全日的主題訂為「用藥安全」。

香港醫學會表示，用藥錯誤是造成可避免的用藥相關傷害主要原因之一，根據世衞估算，若可以防止用藥錯誤，全球每年可減少420億美元(約3,276億港元)的醫療支出。而有賴專業的醫護團隊，香港的藥物事故率一直維持在低水平。根據醫管局統計，去年接獲約80宗藥物錯誤個案。醫學會呼籲市民及醫護加強警惕，推動及促進安全用藥。醫學會亦計劃籌備多項持續醫學進修活動，加強對安全用藥的關注和實踐。

病人作為用藥安全的最大持份者，需時刻謹慎，按照醫生指示服藥，和避免使用不明成藥。醫學會會長鄭志文提醒病人，要了解為何服用該藥物，其作用、副作用及使用方法；另要檢查服用的藥物。長期服藥容易出現食錯藥、份量不正確及不依時服藥的情況，故每天需服用多種藥物的長者尤其要注意。鄭建議，病人可使用有多格的藥盒，預先分配好每日不同時段所需服食的藥物及份量，可避免出錯。而當病人遇到疑問時，應向醫生詢問。