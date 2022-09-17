雷霆22：荃灣搗工廈賭檔及樓上吧　34人被捕

新界南總區刑事部聯同荃灣、沙田、葵青、大嶼山警區與交通部及行動部，於昨日（16日）展開代號「雷霆2022」及「犁庭掃穴」的反罪惡行動，突擊巡查區內多間娛樂場所，並搗破一間非法賭博場所及一間無牌樓上酒吧，共拘捕34人。行動中，警員合共拘捕16男18女(24至69歲)，分別涉嫌「經營賭博場所」、「協助經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」、「管有任何物品意圖摧毀或損壞財產」、「酒後駕駛」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》。另外，行動中亦發現有人涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止聚集）條例》，共發出53張定額罰款通知書。

新界南總區反三合會行動組於荃灣沙咀道一工業大廈搗破一個懷疑非法賭博場所，檢獲7張電動麻雀枱、現金及一批賭具。行動期間，一名姓施(50歲)女子涉嫌「經營賭博場所」及一名姓陳(63歲)女子涉嫌「協助經營賭博場所」被捕，另外12男16女則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。他們亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止聚集）條例》，遭警方發出定額罰款通知書。荃灣警區反三合會行動組亦於沙咀道另一工業大廈搗破一間無牌樓上酒吧，一名姓陳(43歲)男子涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》被捕，另外13男12女則涉嫌「在沒有領有酒牌的場所飲酒」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》，亦被執法人員發出定額罰款通知書。行動中，檢獲5支烈酒、970罐啤酒及一批酒吧設備。

大嶼山警區人員於同日凌晨時分，在東涌逸東邨一帶進行反罪惡巡邏期間，發現2名分別24歲及28歲男子迹可疑，逐上前截查，並在他們身上搜出紅油及手套等、懷疑用作非法收數活動之物品，逐以「管有任何物品意圖摧毀或損壞財產」將他們拘捕。此外，新界南總區交通部亦於同日進行交通執法行動，打擊區內交通違規行為。行動中，一名47歲男子涉嫌「酒後駕駛」被捕。