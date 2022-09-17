公院日增300患者　4成非緊急服務受影響　盧寵茂：新冠絕非流感

本港抗疫團隊與醫療界卻出現抗疫政策大分歧，甚至爆發口水仗。醫務衞生局局長盧寵茂今早(17日)在電台節目重申「新冠絕非流感」，又不點名批評若有人指新冠如同流感，擔心這說法會令市民誤解並放鬆防疫。過去一周的數字顯示，確診數字或有平台趨勢，甚至有回落迹象，惟可能與中秋假期檢測量及上報減少有關，加上不少市民參與節日聚會，短時間內確診數字可能仍有上落。

自本港實施口罩令以來，已「見不到」流感，但新冠病毒仍然存在。若要復常，須視乎本港醫療體系是否可以復常，現時公營醫療體系的新冠應變級別是第3A級，即每日因新冠入院的人數超過300人，使用的病床達到2,500張，在最差的時候，有近4成公立醫院的非緊急服務受影響。

問及政府劃一「臨時疫苗通行證」，要求所有12歲或以上人士抵港人士至少接種兩針。盧認為，世界各地及內地已普及疫苗接種，惟不同國家有不同要求，並非所有國家和地區都要求接種3針，本港檢討政策時，將要求抵港人士最少要接種2針。