港府積極考慮短期內縮減至「0+7」檢疫　惟通關仍無時間表

香港鄰近國家或地區爭相開放免隔離通關，重振經濟，本港卻復常無期。醫務衞生局局長盧寵茂今早(17日)在電台節目表示，當局明白香港是國際城市，認同要改善對外政策，提升對外連接，不會放棄與內地及國際通關，因此政府正檢視不同數據，相信短期內有數據支持縮減酒店檢疫，積極考慮入境人士酒店檢疫「0+7」方案，向通關方向前進，但目前無通關時間表，指不希望被外界認為政府在政策上搖擺。

盧稱當局正就入境檢疫「3+4」安排作檢討，並引述數據指出，由8月12日至今，執法人員巡查時，無發現黃碼人士進入指定處所的違規個案，亦無發現黃碼人士確診後轉為紅碼後違規。至於有紅碼人士違規進入處所，都不涉及入境人士。有關與內地通關方面，盧表示經審視後，供香港入境深圳人士檢疫的「健康驛站」名額回升到每日1,500個。他又稱由於「逆向隔離」涉及複雜安排，或涉及要在指定關口過關，會盡快處理。

運輸及物流局長林世雄亦指，將與航空公司保持聯繫，確保香港恢復對外通關時，各方面均能夠配合，希望能在明年前通關。他又指許多地區的機場在通關初時出現混亂，當局會引以為鑑，以循序漸進的方式恢復運載能力。另外，林表示現時機場中跑道暫時關閉作重新配置，預料3條跑道可以在2024年完全啟用，屆時每年客運量可增至1億人次，貨運量則可提升至每年1,000萬公噸。