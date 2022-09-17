東方植樹良策早着先機　港府急補鑊　月底前巡查全港鳳凰木

何文田巴富街行人路上一棵約10米高鳳凰木突然連根拔起塌下，橫臥行車線上，壓毀途經車輛及車上男司機手部。鳳凰木是本港道路常見喬木，發展局局長甯漢豪今早表示對事件高度關注，相關9個政府部門會即時緊急覆檢全港馬路旁的鳳凰木，估計涉及萬多棵，期望本月底完成。事實上，東方傳媒機構(下稱「東方」)早在2018年超強颱風「天鴿」襲港時，已倡議馬路與行人路旁的植物栽種分多排，即使樹木倒下，塌樹既不會傷及路人，亦不阻塞交通。惟港府每每待意外發生後，方補鑊檢查、追責云云，可謂「唔踢唔郁」。

甯漢豪又透露，發展局會成立專責組，由常任秘書長帶領，先檢視鳳凰木後再到其他樹種，惟全港大樹多達100萬棵，會按先後次序，檢視樹木管理的指引和執行情況，希望今年年底有改善建議。問及今次意外的鳳凰木是否不夠地方生長，樹根淺而倒塌，甯回應指，過去政府只針對救治個別有問題的樹木，未來將一同檢視現時本港環境是否合適種植及採取相應行動。至於會否將全港有問題的鳳凰木移除，則需視乎調查報告及總體政策，難以一概而論。

如今全港樹木大檢查在即，東方為此再獻路邊樹木種植理想藍圖，建議馬路與行人路旁的植物栽種要有規劃，種植樹木時共分多排，距離道路最遠的一行，如與路邊相距6米，便應種植只生長至5米高的大樹，因此當樹倒下，塌樹與道路仍有1米距離，不會壓到行人或車輛。