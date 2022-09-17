「35+」初選案不設陪審團　林定國闡述審訊原則　非香港獨有

涉及2020年泛民「35+」初選案，47名人士控被涉違反《港區國安法》串謀顛覆國家政權罪，律政司早前決定審理案件時不設陪審團，律政司司長林定國今日(17日)在網誌表示，有關案件引起社會討論，但不會評論正在進行司法程序的個別案件，但就審訊原則作出闡述，讓公眾明白確保公平審訊、秉持司法公義的重視和堅持。

網誌中提到，據《港區國安法》第46條規定，「律政司長可基於保護國家秘密、案件具有涉外因素或者保障陪審員及其家人的人身安全等理由，發出證書指示相關訴訟毋須在有陪審團的情況下進行審理」。他指出，這是法例賦予律政司司長的權力。法庭亦已在多宗案件中確認，陪審團審訊的安排並非被告在法律上的必然權利，重要的是律政司司長行使這權力並不會削弱被告人任何合法權益。不設陪審團的做法更非香港獨有，部分推行普通法的西方國家亦有類似制度，訂明若涉及嚴重刑事罪行，或陪審團會受到不正當干預的情況下，審訊可不設陪審團，以確保司法公正不受影響。

他強調，凡律政司司長根據《港區國安法》第46條發出證書，案件的審判將不是由1名，而是3名法官負責。這3名負責處理危害國家安全犯罪案件的法官必須是現任法官，除了要符合具備《基本法》中對法官的司法和專業才能等嚴格要求外，亦須恪守司法誓言，無懼、無私，不容任何政治或個人因素影響司法程序及決定，而由這些法官組成的審判庭所作的判決內容必定公開，向大眾解釋理據。