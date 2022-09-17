移民潮致本港人才流失　學者籲政府保持原有優勢

本港近年除受新冠疫情影響之外，政治及社會的動盪不穩，亦令不少港人失去信心，紛紛選擇移民或移居外地，致人才有所流失。有學者認為要為挽留及吸引人才，本港需保持一直原有的誘因，包括維持公共行政清廉高效、堅持法治及持續執行普通法等；政府亦更需着手妥善處理本港住屋問題，以增加外來投資者或本地人才留港的信心。

嶺南大學副校長、比較政策學講座教授莫家豪稱，有信心香港能在區域經濟發展中，持續扮演重要角色，而且全球疫後必定追趕經濟發展，認為只要維持一向的自由經濟體系，堅持法治及持續執行普通法便利全球投資者，保持公共行政清廉高效，維持低稅吸引外資，強化與國際聯繫，並把握內地發展先機，在這些情況下相信香港仍能吸引全球人才到來發展。

他續稱，要吸引及留住人才，需對世界各地的人才持開放及包容態度。除此之外，政府亦必須簡化吸引海內外人才的手續，便利他們到港發展。他更引述一項調查指，發現有逾6成離港內地人表示「居住環境欠佳」是離港主因，故提醒企業及政府需要想辦法創造更多誘因吸引和挽留人才，特別在改善基建及住房方面上須多下功夫，包括制定良策解決樓價高企問題，改善居住環境等。