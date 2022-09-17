男子涉援交騙案被捕還押看管　母提供戶口惹官非准保釋

一對母子涉嫌以介紹援交為由，在交友程式上要求未成年女生提供性感照片和保證金，惟事後女事主不單未能收取對方承諾的酬金，反而被騙走保證金，又被恐嚇將於網上發放她的性感照片，以勒索更多金錢。警方調查後拘捕涉嫌是主腦的男子和借出戶口收款的母親，男被告更涉及其他投資騙案。案件今天(17日)在粉嶺法院提堂，裁判官應控方申請，將案押後至12月9日在屯門裁判法院再訊，以待警方進行認人手續、調查銀行紀錄、查看手機資料及閉路電視片段等等。男被告申請保釋被拒，須還押懲教看管，女被告則准以現金3,000港元保釋，期間不得接觸控方證人、須交出旅遊證件及每周到警署報到一次。

兩名被告依次為32歲葉家成及63歲陳敏娟，他們均報稱無業。2人共被控1項以欺騙手段取得財產罪，指他們於2022年8月6日，聲稱以15萬港元酬勞進行一宗性交易，要求X先存入保證金1.1萬港元，從而不誠實地取得X的1.1萬港元，意圖永久剝奪X的財產。葉另被控2項勒索及2項以欺騙手段取得財產罪，指他於2022年8月23日及同年5月9日，以恫嚇方式要求X及Y分別交出3,000及30萬港元；以及於同年5月9日，聲稱以50萬港元酬勞進行約會，而不誠實地取得Y的161,380港元；並於2021年11月2日，聲稱提供性服務和父親離世，以游說林兆謙向他存款，而不誠實地取得林的225,418港元，意圖永久剝奪他們的財產。

案件編號：FLCC1248/2022