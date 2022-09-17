單車徑里賞遊今起動　暢遊屯馬及荃灣海濱　市民可欣賞沿途美景

新界單車徑網絡CT60+里賞遊今日(17日)舉行起動禮，發展局局長甯漢豪聯同前香港單車代表黃金寶等嘉賓主持起動儀式。活動由今日至12月17日舉行，為期3個月，市民可以騎單車暢遊屯門至馬鞍山段及荃灣海濱段的單車徑，一邊欣賞沿途優美景色和文化景點，一邊尋找沿途15個打卡點，土木工程拓展署更以一眾政府部門及諮詢組織的9個吉祥物特製AR濾鏡，市民可與一眾吉祥物合照留念。香港單車前代表黃金寶及馬詠茹亦到場鼓勵大家多運動，並提醒市民打卡時注意安全、跟從馬路交通標誌，以及家長要帶領好小朋友。

計畫總長度82公里的新界單車徑網絡的單車徑主幹線中，已有超過60公里開放公眾使用。甯表示本次活動在平日繁忙的工作中起提振作用，笑言受氣氛感染今晚回家便要與女兒學習踩單車。她又指單車徑選址特別，沿途有優美的景色、古物古蹟供市民欣賞，更將會提供單車遊導賞予基層學生，感受香港文化氣息。

里賞遊分兩個階段，今日起至10月31日會由上水至馬鞍山段，而第二階段則是屯門至馬鞍山全段，荃灣海濱段單車徑則全時段進行。市民只要集齊指定數量打卡紀錄，便可換領精美禮品，包括單車模型、場景模型以及吉祥物冰感毛巾。同時，荃灣海濱單車徑亦設有不同的遊戲位置、單車體驗及安全裝備派發等攤位，市民可於今日下午2時起到場參與，感受運動的歡樂。