內地「樂器陪練平台」突倒閉　消委會接3宗相關投訴

疫情下，學習樂器亦可轉為網上教授。內地「樂器陪練平台」設有「VIP陪練」，由於涉事平台突然倒閉，多名有購買課程的家長表示追討無門。消委會表示，截至今年7月，共收到3宗有關投訴，會方已就個案與上海市消費者權益保護委員會聯絡，對方稱由於相關商戶經已結業，故無法與商戶展開調停跟進，投訴人或需考慮諮詢獨立法律意見，再決定可否透過其他途徑追討。

消委會提醒，疫情下各種線上課程愈趨普及，故消費者報讀前必須提高警覺，注意網站或平台有否列明具體的營商地址及聯絡方法，若網站或專頁只有流動電話號碼，或只以手機訊息聯絡未必可靠；若爭議涉及跨地域層面，或需按不同司法管轄區的法例規管，故此消費者要格外小心謹慎。

立法會議員鄧家彪昨日(16日)亦透過視像會議，與多名本港家長參加了內地「樂器陪練平台」倒閉一事展開商議，暫時收到33宗相關求助個案，事主損失金額合共76萬元人民幣(折合約85萬港元)。有家長表示3年間共在平台花費約3.4萬元人民幣，但7月停營後，仍有約1.5萬元人民幣的課時未使用；又有家長指，因平台是由鋼琴家郎朗代言，認為形象正面，故在平台花了2萬多元人民幣為小朋友報讀課程，卻不久就遇上平台倒閉。