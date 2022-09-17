餅店Crostini結業　被揭拖欠8月份強積金供款　積金局將調查

專售高級糕餅的意大利連鎖餅店Crostini日前突然宣布全線結業，積金局其後證實，Crostini未有支付全體員工8月份的強積金供款，涉款額約12萬港元，受影響員工人數約120名。積金局遂於昨日(16日)在飲食業職工總會的安排下，與部分影響的員工會面，主動了解其需要及提供適當援助。

積金局成員保障及服務部代表在會上表示，非常關注Crostini結業引致員工的強積金權益受損，並重申現時的首要任務，是替受影響的僱員追討拖欠的強積金供款，包括必要時會考慮循法律途徑展開申索。局方續指，會進一步調查Crostini是否已根據法例要求，為所有僱員登記參加強積金計劃，若發現有任何違例情況，將會採取適當的法律行動，局方會繼續密切關注事態發展，並與飲食業職工總會保持緊密聯繫，以幫助受影響的員工。

Crostini結業除了影響員工外，更有大批購下餅卡及現金券的顧客頓成苦主，消委會總幹事黃鳳嫺昨日表示，消委會接獲至少34宗相關求助，涉款逾10萬元，21宗涉及在婚展購買餅卡，當中有苦主在去年11月婚展花費逾萬港元購買350張、每張價值50元的餅卡，屬金額最大的個案。